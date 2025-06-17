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Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terörizmle mücadele kapsamında atılan adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında, malvarlığı dondurma listesinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanan 9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla duyuruldu. ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’nin 17 Haziran 2025 tarihli sayısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ek (1) sayılı listesinde değişiklik yapıldı.