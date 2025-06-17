İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı ekipler olası yangına karşı orman, mesire ve piknik alanlarında 24 saatlik yangın nöbetine başladı.İZMİR (İGFA) - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve kuraklık riski, orman yangınlarını daha da ciddi bir tehdit haline getirirken, Güzelbahçe Belediyesi bu riske karşı önlem almak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Belediye ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla kritik bölgelerde 24 saat esasına dayalı nöbet sistemine başladı.

Ekiplerin 24 saat aralıksız devriye gezerek orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelen yangın haberleri hepimizi derinden üzmeye başladı. Karaburun, Foça ve egenin birçok noktasından yangın haberleri gelmeye başladı. Güzelbahçe’nin ormanlık alanlarında çıkan her kıvılcımın geri dönülmez kayıplara yol açacaktır. Yeşilimizi, doğamızı ve canlılarımızı korumak için teyakkuzdayız. Ekiplerimiz gece gündüz ormanlık alanlarda devriye geziyor, olası yangın risklerine karşı anında müdahale edecek şekilde hazır bekliyor. Vatandaşlarımıza buradan da bir çağrıda bulunuyoruz, ormanlık alanlara ateşle girilmemesi, izinsiz piknik yapılmaması ve duman görüldüğü anda belediyemize ve 112’ye bildirilmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.