Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 2. Maltepe Kitap Günleri Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Programın açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, belediye olarak kültür ve sanatın gelişimine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 2. Maltepe Kitap Günleri 'Edebiyat Özgürleştirir' sloganıyla Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Şiirin ve edebiyatın güçlü sesi Ahmet Telli'ye ithaf edilen Maltepe Kitap Günleri, 122 yayınevinin katılımıyla edebiyat dünyasının farklı seslerini Maltepe'de buluşturuyor. YAYKOOP çatısı altında yer alan 37 yayınevinin yanı sıra 85 yayınevinin de katıldığı kitap günlerinde söyleşilerden imza günlerine, atölyelerden konserlere kadar zengin bir program edebiyatseverlerle buluşuyor.

AÇILIŞ KURDELESİNİ BAŞKAN KÖYMEN VE İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN KESTİ

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in ev sahipliği yaptığı kitap günlerinin açılışı Ahmet Telli'nin ailesi, dostları ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Köymen ve Aslan, kurdele kesiminin ardından alanı gezerek kitapseverlerle bir araya geldi. Köymen ve Aslan ardından Mehmet Özer ve Ziya Buyuk'un eserleriyle oluşturulan Arkadaşlık Günleriydi: Dostumuz Ahmet Telli Fotoğraf ve Resim Sergisi'ni gezdi.

Programın açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin, sanatın insan hayatındaki önemine değinerek, 'Bugün burada, kitabın, edebiyatın, sanatın ve özgür düşüncenin kent yaşamındaki yerini güçlendiren önemli bir buluşmayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Maltepe Kitap Günleri bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü Kitap Günleri'mizi, şiirimizin güçlü ve özgün seslerinden Ahmet Telli'ye ithaf ediyoruz. Onun şiirinde söz, yalnızca anlatmak için değil; hatırlamak, sorgulamak, itiraz etmek ve umut etmek için var. Bu nedenle Ahmet Telli'ye ithaf ettiğimiz Kitap Günleri'nin temasının 'Edebiyat Özgürleştirir' olması bizim için çok anlamlı' ifadelerini kullandı.

'BİZİM GÖREVİMİZ SINIRLARI KALDIRMAK'

Belediye olarak kültür ve sanatın gelişimine destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Köymen, 'Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla ve sanatta daha fazla buluşmasını çok önemsiyoruz. Ekonomik koşulları, kültürel erişimi zorlaştırdığı bir dönemde bir çocuğun hayallerinin, ailesinin ekonomik imkânlarıyla sınırlanmaması gerektiğini biliyoruz. Bizim görevimiz o sınırları kaldırmak. Edebiyatın özgürleştirdiği, kitabın çoğalttığı, sanatın birleştirdiği güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum' diye konuştu.

'HALKIMIZ KİTAPLARLA BULUŞSUN DİYE ÇOK ÇALIŞTIK'

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, önemli bir kültür-sanat programında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek 'Hepinize haksız ve hukuksuz biçimde bir buçuk yılı aşkın süredir sinirde tutulan ama kalbi ve aklı her zaman bizimle olan İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletiyorum. Bizler Ekrem Başkanımız öncülüğünde halkımız kitaplarla buluşsun diye çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bu değerli buluşmayı var eden Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Esin Köymen'e ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Ahmet Telli'nin kızı Eylül Devrim Büyük, babasının hatırasının yaşatılmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirterek 'Babamın şiirleri de bugün yeniden başlıyor. Şimdi o sözcükler bize kaldı. Bize ve onu okuyan herkese. Bu nedenle Ahmet Telli'nin adının Edebiyat Özgürleştirir sözüyle yan yana gelmesini çok daha anlamlı buluyorum' ifadelerini kullandı. Bilim-Sanat ve Edebiyat Derneği yönetim kurulu üyesi Cevahir Bedel ise yaptığı konuşmada 'Ahmet Telli yalnızca çağına itiraz eden bir şair değildi. O yaşadığı zamandan tanıklık eden ve bu tanıklığı sonraki kuşaklara taşıma sorumluluğunu üstlenen bir şairdi' diyerek büyük ustanın anısını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

SÖYLEŞİ VE MÜZİK, EDEBİYATLA BULUŞTU

Konuşmaların ardından belgesel yapımcısı Bora Balcı'nın hazırladığı 'Suların Sesini Dinle Şimdi' belgeselin gösterimi yapıldı. Şair ve yazarlar Betül Dünder, Akif Kurtuluş, Şükrü Erbaş, Mahmut Temizyürek ve Emirhan Oğuz, Şiirimizdeki ve Hayatımızdaki 'Nida': Ahmet Telli söyleşisiyle Maltepelilerle buluştu. İlk günün kapanışında ise 'Sen Gidince Yıkılır Bu Kent, Kuşlar da Gider' isimli müzik dinletisinde Mehmet Özer, Sema Güler, Didem Gülçin Erdem, Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası ve Metin-Kemal Kahraman kitapseverlere duygu dolu anlar yaşattı.