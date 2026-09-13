Bornova Belediyesi, ÇÖYDER üyelerine yönelik kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini içeren kapsamlı bir kültürel miras ve kent gezisi düzenledi. Uzman rehberler eşliğinde Yeşilova Höyüğü'nden Homeros Vadisi'ne uzanan rotayı keşfeden özel konuklar, Bornova'nın köklü geçmişine keyifli bir yolculuk yaptı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, toplumsal kapsayıcılık ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda anlamlı bir projeye daha imza attı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü iş birliğiyle, 3 Eylül 2026 tarihinde Çölyak Organik Beslenme ve Yaşam Derneği (ÇÖYDER) üyelerine özel, rehber eşliğinde kapsamlı bir kültürel miras ve kent gezisi düzenlendi. Katılımcılar Bornova'nın binlerce yıllık tarihsel köklerini, yeşil alanlarını ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA'NIN HER DEĞERİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLACAK'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımını artırmayı her zaman öncelikli gördüklerini vurguladı. Kentin tarihi ve doğal mirasının tüm Bornovalılara ait olduğunu belirten Başkan Eşki, 'Bornova, İzmir'in kalbi ve 8 bin 500 yıllık devasa bir tarihin ev sahibidir. Bizim görevimiz, bu zengin mirası yalnızca korumak değil, toplumun tüm kesimleri için sonuna kadar erişilebilir kılmaktır. ÇÖYDER üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz bu gezi, engelleri sevgiyle ve kültürel bağlarla aşabileceğimizin en güzel kanıtı oldu. Yeni kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğümüz çatısı altında, hiçbir komşumuzun kendisini sosyal yaşamın dışında hissetmeyeceği, tam anlamıyla erişilebilir ve kapsayıcı bir Bornova inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.' diye konuştu.

KENTİN TARİHİ NOKTALARI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİLDİ

Uzman rehberlerin anlatımları eşliğinde sürdürülen gezi programında, katılımcılar adeta zamanda keyifli bir yolculuğa çıktı. Gezi kentin soluklanma noktalarından olan Abide-i Hürriyet Parkı ve Kıbrıs Parkı ziyaretleriyle başladı. Ardından İzmir'in yerleşim tarihini çok eski dönemlere dayandıran Yeşilova Höyüğü ziyaret edilerek, bölgenin arkeolojik önemi katılımcılara aktarıldı.

Son olarak efsanevi ozanın izini taşıyan Homeros Vadisi'nin temiz havasını soluyan dernek üyeleri, vadi içinde yer alan Yörük Obası'nda geleneksel kültürün izlerine tanıklık etti.