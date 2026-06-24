Maltepe Belediyesi, Yas-ı Matem orucunun sekizinci gün programını Yalı, Küçükyalı ve Fındıklı Mahalleleri'nde düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe ilçesinin Yalı, Küçükyalı ve Fındıklı Mahallesi sakinleri, Maltepe Belediyesi'nin kurduğu sofrada bir araya gelerek Yas-ı Matem orucu ibadetini yerine getirdiler.

Yalı Mahallesi muhtarlığı, Küçükyalı Mahallesi Barış Manço Sokak ve Fındıklı Mahallesi'nde Mustafa Zengin Ortaokulu'nun yanındaki top sahasında kurulan sofralarda bir araya gelen Maltepeliler dualar eşliğinde oruçlarını açıp lokmalarını paylaştı.

Maltepe Belediyesi'nin Muharrem ayının dokuzuncu gününde oruçlar Esenkent Mahallesi'nde Özge Can Parkı'nda, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde Kalkındırma ve Yaşatma Derneği'nde ve Gülsuyu Mahallesi'nde Kadın Dayanışma Merkezi'nde kurulacak sofralarda açılacak. 26 Haziran'a dek devam edecek Muharrem ayı oruç programlarının duyuruları Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.