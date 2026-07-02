İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni düzenlemenin vatandaşa kolaylık sağlamadığını, aksine aile hekimlerine ek bürokratik yük getirdiğini savundu. Dernek, çözümün yeni yükler değil, sahada daha güçlü ekipler kurulması olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, evde sağlık hizmetlerine yönelik yapılan son düzenlemeye ilişkin yazılı bir açıklama yaparak düzenlemeye tepki gösterdi.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin vatandaşın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmadığı, buna karşın aile hekimlerine yeni değerlendirme, kayıt ve bürokratik işlem yükleri getirdiği ifade edildi.

İSTAHED, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinden kronik hastalık takibine, aşılama ve tarama programlarına kadar sağlık sisteminin en yoğun yükünü taşıdığını belirterek, her yeni ihtiyacın çözüm adresi olarak aile hekimliğinin gösterilmesinin doğru olmadığını savundu.

Açıklamada, evde sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulanın yeni bürokratik süreçler değil, daha güçlü ekipler ve yeterli saha kapasitesi olduğu vurgulandı.

Dernek, 'Sahadaki yapısal sorunları çözmeden sorumluluğu aile hekimlerine devretmek çözüm üretmek değil, sorunu ötelemektir' ifadelerini kullandı.

'AİLE HEKİMLİĞİ YEDEK PARÇA DEĞİLDİR'

İSTAHED, aile hekimliğinin sağlık sistemindeki eksiklikleri kapatan bir 'yedek parça' ya da 'yama' olarak görülmesine karşı olduklarını belirterek, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik her adımı desteklediklerini ancak mevcut yaklaşımın doğru olmadığını ifade etti. Açıklamada, 'Çözüm, yükü aile hekimlerine devretmek değil; sorunun kaynağını güçlendirmektir' değerlendirmesine yer verildi.