Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Zambak Caddesi'nde yürüttüğü asfalt kaplama çalışmalarıyla bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor.

BURSA(İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede eş zamanlı olarak sürdürdüğü asfalt kaplama çalışmalarına İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Zambak Caddesi'nde 1.400 ton plent miks temel (PMT) serimi gerçekleştirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde bulunan Zambak Caddesi'nde 1.400 ton PMT serimi gerçekleştirildi. Toplam 575 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki güzergahta asfalt kaplama çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmayla beraber bölge sakinlerinin konforlu, güvenli ve kesintisiz seyahat yapabilmesi amaçlanıyor.



SESİMİZE KULAK VERDİLER

Yapılan hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu, 'Asfalt noktasında bizim acil ihtiyacımız vardı. Sesimize kulak verdiler. Burada yoğun bir şekilde çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum.' dedi.