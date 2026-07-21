İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü planlı toplu temizlik çalışmalarını bu kez Gülensu Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede gün boyu yürüttükleri çalışmalarla cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarını baştan sona temizleyerek daha sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturdu.

Program kapsamında mekanik süpürme araçlarıyla cadde ve ara sokaklarda kapsamlı temizlik yapılırken, yoğun kullanılan noktalarda yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda belirlenen bölgelerde biriken hacimli atıklar, eski ev eşyaları ve çevre kirliliğine neden olan malzemeler ekipler tarafından toplanarak ilgili bertaraf alanlarına sevk edildi.

Çalışmalar kapsamında parklar, kaldırımlar ve boş alanlarda görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar da temizlenirken, mahalle genelinde çevre düzenini iyileştirmeye yönelik bakım faaliyetleri eş zamanlı olarak tamamlandı.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda planlı temizlik çalışmalarının ilçe genelindeki tüm mahallelerde belirlenen program kapsamında aralıksız sürdürüleceğini belirtti.