İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, olası afetlere karşı bilinçli ve donanımlı gönüllüler yetiştirmek amacıyla iki gün süren Arama Kurtarma Eğitim Kampı düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda Arama Kurtarma Eğitim Kampı düzenledi.

Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı'nda gerçekleştirilen iki günlük programda afet arama kurtarma gönüllüleri, uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı. Katılımcıların bireysel becerilerini geliştirmenin yanı sıra ekip çalışması konusunda da deneyim kazandığı kampın ilk gününde çadır kurma, kampçılık, çanta hazırlama, doğru kıyafet seçimi ve doğada hayatta kalma konularında eğitim verildi.

Ayrıca iple erişim ekipmanları, istasyon kurulumları ve telsiz kullanımı uygulamalı olarak anlatılırken, güvenli ateş yakma teknikleri de katılımcılarla paylaşıldı. Günün sonunda düzenlenen ateş başı sohbetleriyle gönüllüler deneyimlerini birbirleriyle paylaşma imkânı buldu. Programın ikinci gününde ise yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirilirken Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere yönelik farkındalık eğitimi verildi. Kamp, ekip koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik takım yarışmalarıyla sona erdi. Böylece gönüllüler, olası afet ve acil durumlarda görev alabilecek bilgi ve becerilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirdi.

Afet gönüllüleri ile kamp alanında bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, 'Beylikdüzü Belediyesi olarak afet konusuna büyük önem veriyor ve sürekli gündemimizde tutmaya çalışıyoruz. O yüzden tek tip bir afete yönelik değil, gerçekten her türlü afete karşı hazırlıklı olma yolunda ilerlemeye gayret ediyoruz. Çünkü günümüzde afet çok çeşitlendi ve eğitimleri de o yönde çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Burada gönüllerimizle birlikteyiz ve gönüllülük eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Bizim için kıymetli olan bir diğer husus da bunları süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiriyor olmamız. Belediyemizin afet hazırlığıyla ilgili büyük potansiyeli var. Biz bu potansiyeli hem artırmaya hem de kullanmaya çalışıyoruz. Bu kamp da bunlardan biri' ifadelerini kullandı.