İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları, İdealtepe'de gerçekleştirilen asfaltlama uygulamalarıyla devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede ulaşım konforunu artırmak ve yıpranan yol yüzeylerini yenilemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İdealtepe Mahallesi Ali Rıza Çevik Sokak'ta mevcut yol yüzeyinin yenilenmesi için asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak yıpranan yol, ekiplerin uygulamalarıyla daha düzenli ve güvenli bir ulaşım sağlayacak şekilde yeniden düzenleniyor. Çalışmalar sırasında yol yüzeyinin hazırlık işlemleri, asfalt serimi ve gerekli düzeltmeler titizlikle yürütülüyor.

Maltepe Belediyesi ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla sokak, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için yeniden şekilleniyor. Çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde farklı mahallelerdeki ihtiyaçlara göre devam edecek.