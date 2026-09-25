Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Çiğli Komedi Akşamları, yeni sezonuna Emrah Bari ile Roman Gecesi özel gösterisiyle başladı. Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleşen programda müzik, mizah ve eğlence bir araya gelirken Çiğlililer keyifli bir akşam geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çiğli Komedi Akşamları, yeni sezonun ilk programıyla izleyicilerle buluştu. Emrah Bari ile Roman Gecesi Özel programı, renkli sahne performanslarıyla izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Roman kültürünün kendine özgü müziği, ritmi ve eğlence anlayışının sahneye taşındığı gece, Çiğlililerden yoğun ilgi gördü. Fakir Baykurt Salonu'nu dolduran izleyiciler, Emrah Bari'nin sahne performansı eşliğinde müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan gecede izleyiciler, hem şarkılara eşlik etti hem de dans ederek keyifli anlar yaşadı.

BAŞKAN YILDIZ: 'ÇİĞLİ'DE SANATIN VE EĞLENCENİN HER ALANINA YER AÇIYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Komedi Akşamlarının yeni sezonunu başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kültür-sanat etkinliklerinin kent yaşamındaki önemine dikkat çekti. Başkan Yıldız, 'Çiğli'de kültür ve sanatı hayatın her alanında vatandaşlarımızla buluşturmayı önemsiyoruz. Komediden müziğe, tiyatrodan farklı sanat dallarına uzanan etkinliklerimizle kentimizin sosyal yaşamına katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni sezonun ilk gecesinde bizlerle olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.