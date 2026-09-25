İzmir İtfaiyesi'nin düzenlediği 'Bir Ömür İtfaiye' söyleşisi yaşamını aynı mesleğe adamış farklı kuşakları buluşturdu. Yılların deneyimleri, unutulmaz görev anıları ve itfaiyecilik ruhu genç personele aktarıldı.

İZMİR (İGFA)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlediği 'Bir Ömür İtfaiye' söyleşisiyle geçmişten bugüne uzanan itfaiyecilik öykülerini yeniden gündeme taşıdı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik, yıllarca İzmir İtfaiyesi'nde görev yaptıktan sonra emekli olanlarla halen görevi başındaki personeli bir araya getirdi.

Geçmişte itfaiye merkezi olarak hizmet veren Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, itfaiye şube müdürleri, personel ve emekli itfaiye personeli katıldı. Söyleşide mesleğin yıllar içindeki değişiminin yanı sıra ekip ruhu, dayanışma, aidiyet ve sahada edinilen deneyimin önemi ele alındı.

'AYNI HİKAYENİN FARKLI SAYFALARIYIZ'

Programda konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, itfaiyeciliğin yalnızca bir meslek değil, nesilden nesile aktarılan bir teşkilat kültürü olduğunu söyledi. Karaman, 'Karşımda, hayatlarının önemli bir bölümünü bu teşkilata adamış büyüklerimizi görüyorum. Yanlarında ise bugün bu kutsal mesleği omuzlayan genç arkadaşlarımız var. Aslında hepimiz aynı hikâyenin farklı sayfalarıyız' dedi. Emekli itfaiyecilerin teşkilatın temelini attığını, görevdeki personelin onların bıraktığı yerden devam ettiğini belirten Karaman, genç itfaiyecilerin de bu mirası geleceğe taşıyacağını söyledi. İtfaiyecilikte araçların, teknolojinin ve müdahale yöntemlerinin zaman içerisinde değiştiğini ifade eden Karaman, 'Ama bazı şeyler hiç değişmiyor. Bir arkadaşının sesini duyduğunda onun yanında olmak, zor bir olayda birbirine güvenmek, insanların en çaresiz anında onların yardımına koşmak ve görev bittiğinde aynı ekiple yeniden dönmek: İşte itfaiyecilik ruhu biraz da budur' diye konuştu.

'GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDA BİR KÖPRÜ'

'Bir Ömür İtfaiye' buluşmasının yalnızca bir söyleşi olmadığını vurgulayan Karaman, etkinliğin teşkilatın hafızasını yaşatmak açısından önem taşıdığını belirtti. Karaman, 'Bu buluşma; geçmişle bugün arasında kurulmuş bir köprüdür. Bu teşkilatın hafızasını yaşatmak, verilen emeği unutmamak ve yılların tecrübesini geleceğe taşımak adına çok kıymetlidir' dedi.

Söyleşide emekli itfaiyeciler, mesleğe nasıl başladıklarını ve görev yıllarında yaşadıkları unutulmaz anıları da paylaştı. Ramazan Doğan, itfaiyeye girmeden önce uzun süre iş aradığını, ablasının itfaiyeye personel alındığını söyleyerek başvurmasını istediğini belirten Doğan, başlangıçta bu fikre sıcak bakmadığını söyledi. Ablasının 'Çalışmaya başla, beğenmezsen çıkarsın' sözleriyle ikna olduğunu anlatan Doğan, 'İyi ki ablamı dinledim. Zorla girdiğim bu mesleği çok sevdim. O kadar sevdim ki kovsalar gitmezdim. Bu itfaiye kulesinde 20 yılım geçti' dedi.

HER ŞEHRİN İTFAİYESİNE UĞRUYOR

Aliağa bölgesinde görev yapan emekli itfaiyeci Muharrem İnalbay da meslek yaşamında karşılaştığı tehlikeli olayları ve görev anılarını paylaştı. Emekli olduktan sonra karavan alarak farklı şehirleri gezmeye başlayan İnalbay, gittiği kentlerdeki itfaiye teşkilatlarını da ziyaret ettiğini anlattı.

İtfaiyeciliğin yalnızca eğitimle değil, sahada edinilen deneyim ve usta-çırak ilişkisiyle geliştiğini anlatan Ufuk Zorluoğlu ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. İtfaiyeciliğin görev dışında da insanın hayatında devam ettiğini belirten Zorluoğlu, 'İzinde olduğun zaman yangın, kurtarma görevleri çıkınca bulunduğun yerde rahatça oturamıyorsun. Mutlaka yardıma gitmek istiyorsun. Mutlaka birlik beraberlik içinde olman lazım. Bu şekilde başarıyı yakalıyoruz. Biz o şekilde büyüdük, yetiştik' diye konuştu.