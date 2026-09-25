İzmir'de Bornova Belediyesi ilçe sınırlarını aşarak İzmir genelindeki huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleriyle dev bir iş birliği protokolüne imza attı. 'Sağlık Destek Kart' uygulaması kapsamında imzalanan tarihi protokol sayesinde, Bornovalı büyükler anlaşmalı özel bakım merkezlerinden yüzde 20'ye varan özel indirimlerle faydalanabilecek.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, toplumsal sorumluluk bilinciyle, ilçede ikamet eden vatandaşların koruyucu, önleyici ve geliştirici sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği Sağlık Destek Kart projesinde yeni bir aşamaya geçti.

Düzenlenen resmi törenle, Bornova Belediye Meclisi'nin onayının ardından yürürlüğe giren 1 yıl süreli iş birliği protokolünün ilk imzaları Başkan Ömer Eşki ile huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin yetkilileri tarafından atıldı. Protokol kapsamında Bornova Belediyesi; başvuru süreçlerini yönetecek, kart sahiplerini belirleyecek ve veri güvenliği ile denetim mekanizmalarını işletecek.

Protokol töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin sadece Bornova ile sınırlı kalmayıp Çiğli, Karabağlar ve Bayraklı gibi İzmir'in farklı ilçelerindeki kurumları da kapsayacak şekilde büyüdüğünü müjdeledi.

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak yakın zamanda hayata geçirdiğimiz Sağlık Destek Kartı projesini kurumların katılımıyla her geçen gün daha da büyüttüklerini söyledi.

'Bugün sadece Bornova'da değil; Çiğli'den Karabağlar'a kadar İzmir'imizin dört bir yanındaki birçok huzurevi ve yaşlı bakım merkeziyle bu anlamlı dayanışma ağını kurmuş bulunmaktayız' diyen Başkan Eşki, 'Huzurevleri ve bakım merkezleri, ailelerin ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle evde bakım sağlamakta zorlandığı bu dönemde artık en temel insani ihtiyaçlardan biri haline geldi. Hayatın tam merkezinde yer alan bu can alıcı ihtiyaca yönelik olarak, vatandaşlarımızın omuzlarındaki yükü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçlıyoruz. Bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen, elimizi tutan tüm yatırımcılarımıza ve bu kutsal sektörde gece gündüz emek veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.

İmza törenine katılan özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi yetkilileri, ekonomik olarak zorlayıcı bir dönemde Bornova Belediyesi'nin başlattığı bu sosyal sorumluluk hareketine dahil olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.