Maltepe Belediyesi, Ağustos ayı Yaz Okulu ikinci döneminde çocuklara yönelik ücretsiz postür analizi çalışmasını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ücretsiz Yaz Okulu” programının ikinci dönemi başladı. Ağustos ayında da yoğun ilgi gören eğitimler, Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda devam ediyor.

Yaş gruplarına göre üç ayrı grup halinde planlanan derslerde, A grubunda 2017-2018, B grubunda 2015-2016 ve C grubunda 2013-2014 doğumlu çocuklar yer aldı. Eğitimler öncesinde her çocuk için gerekli tahliller ve postür analizleri yapılırken, uzman eğitmenler eşliğinde fiziksel gelişimi destekleyici çalışmalar yürütülüyor.

Maltepe Belediyesi, çocukların bedensel sağlığını desteklemeye yönelik ücretsiz spor eğitimleriyle yaz dönemini verimli hale getirmeyi amaçlıyor.