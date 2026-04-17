Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Hedefimiz; Malatya'yı yalnızca adıyla değil, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğa sporlarıyla ve eşsiz misafirperverliğiyle bir cazibe merkezi haline getirmek' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Malatya Turizm Çalıştayı' düzenlendi.

'Turizm yeniden canlanıyor' temasıyla düzenlenen çalıştayın açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Vali Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'MALATYA HER NOKTASIYLA KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BÜYÜK BİR DEĞERDİR'

Malatya'nın sahip olduğu zengin tarihi, kültürel ve doğal değerlerin sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi ve bölgesel turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi amacıyla düzenlenen 'Malatya Turizm Çalıştayı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan Malatya'mızın ve bölgemizin turizm potansiyelini birlikte değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın, şehrimizin mevcut turizm değerlerinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir turizm politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Malatya; Arslantepe Höyüğü ile dünya medeniyet tarihine ışık tutan, Selçuklu ve Osmanlı mirasıyla zenginleşmiş köklü bir kültür hazinesidir. Levent Vadisi'nin eşsiz doğasından Somuncu Baba Türbesi'nin manevi iklimine, Arapgir'in tarih kokan sokaklarından Battalgazi'nin derin mirasına kadar her noktasıyla keşfedilmeyi bekleyen büyük bir değerdir. Ancak biliyoruz ki sahip olduğumuz bu muazzam potansiyeli yalnızca korumak yeterli değildir. Bu değerleri doğru stratejilerle tanıtmak ve güçlü bir turizm markasına dönüştürmek zorundayız. Hedefimiz; Malatya'yı yalnızca adıyla değil, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğa sporlarıyla ve eşsiz misafirperverliğiyle bir cazibe merkezi haline getirmektir.

Turizmde çeşitliliği artırmak, yeni rotalar oluşturmak ve bu sayede sektörde istihdamı güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır' ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi sıkıntılar yaşayan Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un güçlü koordinasyonu ve yereldeki sinerjiyle toparlandığını dile getiren Başkan Er, şunları kaydetti:

'Malatya'da adeta yeni bir şehir yükselmektedir. Bizler yalnızca depremin yaralarını sarmıyor; aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Artık şehrimiz, yeniden ayağa kalkış hikâyesiyle de ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, şehirlerimizin marka değerini artırmak en önemli hedeflerimizden biridir. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçların, hayata geçireceğimiz projelere yön vereceğine ve şehrimizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bizler Malatya'yı tek başına değil, bölgeyle birlikte ele alıyor; daha geniş ve güçlü bir turizm destinasyonu oluşturmayı amaçlıyoruz.'

'TURİZMDEKİ PAYIMIZI DAHA DA ARTTIRACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Türkiye'nin artık turizmde dünyaya yön veren ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkati çekerek, 'Geçtiğimiz yıl 65 milyar dolar gelir elde eden, 65 milyon ziyaretçi kabul eden, dünyanın en fazla turist kabul eden dördüncü ülkesi konumunda olan ve dünyada gelişmiş 7 ülke diye ifade edilen turizmde de 7 katmanının içerisinde yer alan bir ülke konumundayız. Tabii cennet bir vatanımız var. Turizm adına ne dersek, her biri dış ülkelerin her bir köşesinde fazlasıyla var. Bunları turizm yoluna dönüştürüp, güzel bir şekilde tanıtımını yaptıktan sonra, stratejik çalışmalar yaptıktan sonra bu sonuçlara ulaşmak mümkün. 81 ilimizde 12 ay boyunca turizm yaşanması, her bir şehrimizin, her bir insanımızın bu paydan bu refahtan pay almasını arzu eden bir anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii bu anlamda bölgemizin de turizmden gelişmesi, Malatya'mızın da turizmden daha fazla pay alması için her türlü imkân, her türlü olanak var. Malatya'mızın değerleri var. Bunları dünyaya çok daha güçlü bir şekilde tanıtarak turizmdeki payımızı daha da arttıracağız' diye konuştu.

'MALATYA'MIZ BÜYÜK BİR TURİZM POTANSİYELİNE SAHİPTİR'

Malatya Valisi Seddar Yavuz da asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremi sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ifade ederek, 'Ancak biz sadece konut inşa etmedik; aynı zamanda geleceğin Malatya'sını tasarladık. Geniş yolları, yeni ulaşım aksları, şehir merkezinde binlerce araçlık kapalı otoparkı ve yeni iş yerleriyle modern bir şehir ortaya çıkardık. Artık yıkımı değil, yapımı; yapımı da değil, ekonomiyi, ticareti ve turizmi konuşma vaktidir. Çünkü 750 bin nüfuslu bir şehirde ekonomik büyümenin sınırları bellidir. Bu nedenle turizm; hem ekonomik kazanç sağlayan hem de barışı, huzuru ve kardeşliği güçlendiren en önemli alanlardan biridir.

Malatya'mız; tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak biz turizmi sadece tek şehir üzerinden değil, bölgesel bir yaklaşımla ele almak zorundayız. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bütüncül bir turizm anlayışıyla; 3, 5, 7 hatta 10 günlük tur programları oluşturmalıyız. Bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüşmeler yaptık, önerilerimizi sunduk. Bölgesel kalkınmayı esas alan yeni bir turizm stratejisi geliştirme noktasında önemli adımlar attık. Biz, Malatya'yı sadece gezilen bir şehir değil, konaklanan bir şehir haline getirmek istiyoruz. Çünkü turizmde asıl kazanç, gelen misafirin ne kadar kaldığıyla ölçülür. Bu nedenle hedefimiz, geceleme sayılarını artırarak turizm gelirlerini yükseltmektir' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi. Turizm planlamasında bölgesel yaklaşımlar paneli ile 'Turizm altyapısının yeniden yapılandırılması', 'Gastronomi turizmi ve yerel ürünlerin markalaşması', 'Turizmde bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi', 'Kültür ve etkinlik turizmi', 'Doğa turizmi', 'Dijital tanıtım, turizm pazarlaması ve markalaşma' ve 'Sağlık turizmi' konuları ele alındı.