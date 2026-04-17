Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'nin Gine Bissau, Macaristan, Nijer, Malezya, İsveç, Madagaskar ve Angola büyükelçiliklerine yeni atamalar yapılırken, bazı isimler de merkeze çekildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte Türkiye'nin 7 ülkedeki büyükelçilik görevlerine yeni isimler getirildi. Buna göre, Gine Bissau Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul atandı.

Nijer Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç Büyükelçiliğine İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Büyükelçiliğine Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan ve Angola Büyükelçiliğine Özgür Uludüz getirildi.

Öte yandan Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik, Bolivya Büyükelçisi Ertan Yalçın ve Ekvador Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın'ın merkeze alındığı bildirildi.