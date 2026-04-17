Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan olayın ardından öğrencilerin eğitimine başka bir okulda ikili öğretim modeliyle devam edileceğini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan 2026'da Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayın ardından eğitim sürecine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personeli, eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam edecek.

Eğitim süreci ikili öğretim modeliyle yürütülecek. Buna göre Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencileri sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ise öğlenci olacak.

Ders sürelerinin ise 35 dakika olarak uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının da Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verildi.

Valilik, alınan kararların öğrencilerin eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.