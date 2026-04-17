BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde rutin denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, son olarak güzellik salonlarını mercek altına aldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri, 36 güzellik salonunu denetledi.

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İlçemizde faaliyet gösteren Güzellik Salonlarına yönelik Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak denetimler gerçekleştirilmiştir. Toplam 36 işyeri denetlenmiş olup mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, ruhsata aykırı faaliyetler, kullanılan cihazların Sağlık Bakanlığı onayı ve TSE belgeleri ve çalışan personelin kişisel bakım ve yetkinleri hakkında gerekli kontroller yapılmış olup dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak yaşamın her alanında çalışmalarımız devam etmektedir.'