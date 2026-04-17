İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'nde yapılan rutin dron taramaları kapsamında kasım ayından bu yana 11. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Kaydedilen görüntülerde Alaybey Tersane Komutanlığı yakınında yakıt içerikli atıklara rastlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Körfezi'nde havadan görüntüleme yöntemiyle rutin olarak tarama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından son aylarda sürekli tekrarlanan dış kaynaklı kirlilik görüntülerine yeniden rastlandı. Alaybey Tersane Komutanlığı yakınında yakıt içerikli atık tespit eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu durumun kasım ayından bu yana 11. kez yaşandığını belirtti.

CANLI YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Yaklaşık 6 aydır aralıksız sürdürülen dron ile izleme ve değerlendirme çalışmaları, kirlilik vakalarının tekil olaylar olmaktan çıktığını ve dikkatle ele alınması gereken ve Körfez'i doğrudan tehdit eden yapısal bir soruna dönüştüğünü gösterdi. Kısa bir zaman aralığında 11 kez dış kaynaklı kirlilik vakası ile karşılaşılması, körfezin uzun süredir benzer olumsuzluklara maruz kaldığına işaret etti.

Yıllar süresince Körfez'e bırakılan bu atıkların, denizel ekosisteme zarar verdiği ve canlı yaşamını ciddi biçimde tehdit ettiği belirtildi.

Hazırlanan raporda 'Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan bu tür kirlilik vakalarının olağanlaştırılması ya da görmezden gelinmesi kabul edilemez. Ortaya çıkan çevresel zararın büyümesini önlemek adına gerekli tüm tedbirlerin gecikmeksizin ve tavizsiz biçimde hayata geçirilmesi zorunludur. Kamusal yaşam alanlarımızın ve denizel zenginliğimizin korunması, kurum olarak temel önceliğimizdir. İzmir Körfezi'ni ve çevresel değerlerimizi geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak adına yürüttüğümüz bu süreci, aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz' ifadeleri yer aldı.