Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının faili İ.A.M'nin olaydan iki gün önce babasıyla emniyet poligonunda atış yaptığı belirlendi. Soruşturma genişletildi, poligon görevlisi polis memuru M.Y. görevden uzaklaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve ülke genelinde büyük üzüntü yaratan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıkmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, saldırının faili İ.A.M'nin 13 Nisan'da babası U.M ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Açık Atış Poligonu'nda atış yaptığı tespit edildi. Gelişme sonrasında poligonda görevli polis memuru M.Y, aynı gün Valilik onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

Olayla bağlantılı sorumluluğu bulunan veya bulunabilecek kişiler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.