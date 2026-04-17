ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından sosyal medya ve dijital platformlara yönelik yürütülen çalışmaların bilançosunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, olaylarla bağlantılı olarak provokatif ve yanıltıcı içeriklere karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 307 sosyal medya hesap yöneticisi belirlenirken, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 411 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Ayrıca olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformunda faaliyet gösteren 111 kanalın kapatıldığı bildirildi.Emniyet yetkilileri, kamu düzenini bozabilecek ve toplumu yanıltabilecek içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.