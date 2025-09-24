Türkiye Kızılay Derneği Bursa Şubesi ve Güney Marmara Bölge Kan Merkezi, geçtiğimiz yıl kan bağışı kampanyasına destek veren okul müdürlerine teşekkür etmek amacıyla yemekli bir program düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Kızılay Aşevi’nde gerçekleştirilen programa Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, ilçe milli eğitim müdürleri, Kızılay ilçe şube başkanları ve kampanyaya destek veren 81 okul müdürü katıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay arasında geçtiğimiz yıl imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 80 okulda kan bağışı kampanyası düzenlenmiş ve 8186 ünite kan bağışı toplanmıştı. Geçtiğimiz yıl, 100 ve üzeri kan bağışında bulunan okul sayısı 7’den 31’e yükseldi ve Bursa genelinde rekor bağış sayısına ulaşıldı.

Programda ayrıca, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İş Birliği Protokolü imzalandı. Yeni protokol ile birlikte tüm ilçelerde “Kızılay Gönüllü Öğretmeni” görevlendirilecek ve Kızılay’ın okullardaki faaliyetleri daha etkin bir şekilde yürütülecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, kampanyanın ilk yılında 2300 üniteyle başlayan sürecin %180 artışla 8186 üniteye ulaştığını belirterek, “Bu rakamlar, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin büyük bir şevkle çalıştığını gösteriyor. Kan bağışı ulusal bir meseledir” dedi.

Türkiye Kızılay Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ise konuşmasında acil kan ihtiyacının yarattığı dramatik duruma dikkat çekerek sürekli kan bağışının hayati önemini vurguladı ve “Bu büyük başarıda emeği geçen tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Projeye katılımın her geçen yıl artması umut verici. Önümüzdeki yıllarda hem okul hem de katılımcı sayısının daha da yükseleceğine inanıyorum. Okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Özellikle okul müdürlerimizin velileri ikna etme ve projelere katılım sağlama konusundaki çabaları kritik öneme sahip. Masamda bulunan ‘Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme’ kitabına atıfta bulunmak isterim; ikna ve insanları etkileme becerileri bu sürecin başarısında çok önemli bir rol oynuyor. Peygamber Efendimiz’in ‘Veren el, alan elden üstündür’ sözünü hatırlatmak isterim; vermek yalnızca maddi yardım değildir. İlgi vermek, sevgi vermek, selam vermek ve emek vermek de bu hadisin ruhunu yerine getirmektir. Herkesin parası olmayabilir ama bu manevi katkılar herkesin yapabileceği şeylerdir. Bu kampanyaların devam etmesi ve sürdürülebilir şekilde büyümesi hepimiz için çok kıymetli.”

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür projelerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve öğrencilerde gönüllülük bilincini geliştirdiğini vurgulayarak, Kızılay ile yürütülen iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini bildirdi. Programda kampanyaya yüksek katılım sağlayan 32 okul müdürüne Kızılay tarafından plaket takdim edildi.