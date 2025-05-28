Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bilinçli ve sağlıklı bir şekilde kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla “Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi” düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Üç gün boyunca toplam 20 saat olarak verilen eğitimde katılımcılara uygulamalı olarak kurban kesimi de gösterildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman veteriner hekimler tarafından vatandaşlara, kasap yardımcılarına ve et sektöründe çalışanlara eğitim verildi.

Eğitimde güvenli kurban kesim kuralları, dini olarak kurban kesim hükümleri, hijyen kuralları, hayvan refahı ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskler, bertaraf metotları teorik ve pratik olarak anlatıldı. Eğitim sonunda ise katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Modülü resmi bakanlık onaylı sertifika verildi.

Kurban kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları kursiyerlere anlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Feyzullah Erol ve Yasin Bazna, kursiyerlere teorik olarak eğitim verdiler. Teorik eğitimde kurban seçimi, kurban kesimi, kurban kesiminde etlerin saklanması gibi konular ele alındı. Malatya İl Müftülüğü ’ne bağlı vaiz tarafından ise kurbanın dini vecibeleri anlatıldı.

Düzenlenen kurs sayesinde Kurban Bayramı’nda yaşanan istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi de hedeflendi.