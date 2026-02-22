Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türk sineması ve televizyonunun sevilen oyuncularından Ali Tutal'dan acı haber geldi. 27 Ocak'ta evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Entübe edilerek yaşam mücadelesi veren Tutal'ın hayati riskinin sürdüğü belirtilmişti. Sanatçı, yoğun bakımda devam eden tedavi sürecinin ardından 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca birçok önemli projede yer alan Ali Tutal; 'Güneşi Gördüm', 'Geniş Aile', 'Bereketli Topraklar Üstünde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanındı.

Ali Tutal'ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye sebep oldu.