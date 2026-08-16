Malatya'da düzenlenen seminerde kuru kayısı sektörünün geleceği, lisanslı depoculuk sistemi ve elektronik ürün senedi uygulamaları ele alındı. Sektör temsilcileri, üreticiler ve ihracatçılar güncel uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, MAKLİDAŞ ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde, kuru kayısı sektörünün geleceğine yönelik seminer düzenlendi. MAKLİDAŞ Eğitim Salonu'ndaki programa sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde 'Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Sistemi ve TÜRİB/ELÜS Ekosistemi, Piyasa Mekanizması ve ÜPAK Aracılık Faaliyetleri' başlığı ele alındı. Katılımcılara lisanslı depoculuk, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve piyasa süreçleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necla Küçükçolak, lisanslı depoculuk ve ELÜS ekosistemine ilişkin sunum gerçekleştirirken, Mezopotamya ÜPAK Genel Müdürü Mesut Azad Kaplan da ELÜS piyasası ve aracılık hizmetlerinin işleyişini anlattı.

ÜRETİCİLER SORULARINI UZMANLARA YÖNELTTİ

Soru-cevap bölümüyle devam eden programda katılımcılar, lisanslı depoculuk ve ELÜS uygulamalarına ilişkin merak ettikleri konuları uzmanlara sordu. Sektörün mevcut durumu ve kuru kayısı ticaretinin geleceğine yönelik değerlendirmeler de paylaşıldı.

Seminerin ardından MAKLİDAŞ tesisleri ziyaret edilerek lisanslı depoculuk sisteminin işleyişi yerinde incelendi. Katılımcılara ürün kabul süreçleri, lisanslı depo altyapısı, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar ile Ürün İşleme ve Paketleme Tesisi hakkında bilgi verildi. 11 bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet veren tesisin, özellikle küçük üreticilerin hasat döneminde ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kalmasının önüne geçilmesi, kayısıya katma değer kazandırılması ve piyasada fiyat istikrarının desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.