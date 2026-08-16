Milli Eğitim Bakanlığı, bazı kişi ve firmaların Bakanlık birimleri ile yöneticilerin adını kullanarak, EKAP üzerinden tespit ettikleri firmalardan çeşitli gerekçelerle para talep ettiğini açıkladı. Bakanlık, bu taleplere itibar edilmemesi ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaması uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde Bakanlığın ve birim amirlerinin isimleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleriyle ilgili kamuoyunu uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı firma ve şahısların Bakanlık birimlerinin ve yöneticilerinin adlarını kullanarak, Bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmaların bilgilerinin EKAP üzerinden tespit edildiği ve bu firmalarla telefon ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla irtibat kurulduğu belirtildi.

Söz konusu kişiler tarafından firmalardan sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri gerekçelerle para talep edildiği ifade edildi.

MEB: PARA TALEP EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakanlık, bu yöntemlerle firmalardan herhangi bir ödeme talep edilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. Açıklamada, vatandaşların ve firmaların mağduriyet yaşamaması için Bakanlığın veya yöneticilerinin adı kullanılarak yapılan asılsız ve kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması ve kişisel ya da kurumsal bilgilerin paylaşılmaması istendi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

MEB, dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığını ve sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulduğunu bildirerek, vatandaş ve firmaların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalarını istedi.