Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye'de ilk hafta eğitimleri, Geleneksel Sanatlar ve Yapay Zekâ Atölyeleri ile tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Genç Atölye'de ilk hafta eğitimleri, Geleneksel Sanatlar ve Yapay Zekâ Atölyeleri ile tamamlandı. Gençler, bir yandan ebru ve kaligrafi gibi geleneksel sanatların inceliklerini öğrenirken diğer yandan yapay zekânın temel kullanım alanları ve güncel teknolojiler hakkında bilgi edindi.

Melek Akyüzlü ve Gürkan Eren eşliğinde devam eden eğitimlerde gençler, geleneksel sanatların temel tekniklerini uygulamalı olarak gördüler.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Yapay Zekâ Atölyesi ise Doç. Dr. Gökhan Atalı'nın anlatımıyla başladı. Eğitimlerde gençler, yapay zekânın temel kullanım alanları, güncel teknolojiler ve etkili yapay zekâ kullanımı üzerine bilgiler edinerek yeni nesil teknolojileri yakından tanıma fırsatı buldu.