Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, tüm gençlik merkezlerinde ve Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi'nde düzenlediği ücretsiz 'KPSS Lisans Deneme Sınavı'na yaklaşık 2 bin 500 memur adayı katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, tüm gençlik merkezlerinde ve Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi'nde düzenlediği ücretsiz 'KPSS Lisans Deneme Sınavı'na yaklaşık 2 bin 500 memur adayı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda şehir genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deneme sınavı, yoğun katılımla yapıldı. Sınav, adayların mevcut bilgi düzeylerini görmeleri, eksik oldukları konuları belirlemeleri ve son tekrarlarını daha planlı şekilde yapmaları açısından önemli bir prova oldu. Deneme sınavında uzman rehberler eşliğinde hem stresi yenme hem de düzeylerini ölçme fırsatı bulan adaylar, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularından oluşan toplam 120 soruyu çözdü.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Başkan Vekili Kevser Öztürk, sınavın gerçekleştirildiği sınıfları dolaşarak adaylara başarılar diledi. Adayların zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Öztürk, 'Deneme sınavları eksiklikleri görüp tamamlamak açısından önemli. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Hepsi birer memur adayı ve önlerinde zorlu bir süreç var. Deneme sınavları, eksiklerini görme ve onları tamamlamaları açısından önemli. Allah, herkese gönlünden geçeni nasip etsin' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan adaylara yönelik desteklerini sürdürecek. Bu kapsamda ön lisans ve ortaöğretim adaylarına yönelik deneme sınavları da 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.