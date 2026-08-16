Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), 10-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik robotik kodlama kursu başlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ASSİM Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurs kapsamında katılımcılar yaş gruplarına göre dört ayrı gruba ayrılacak. Her biri 12 kişilik kontenjanla sınırlı olacak gruplarda eğitim süresi 20 saat olacak.

Birinci ve ikinci grupların eğitimleri 17 Ağustos-12 Eylül, üçüncü ve dördüncü grupların eğitimleri ise 18 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocukların erken yaşta teknoloji ve inovasyon alanlarında bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen programda ilk olarak temel algoritma eğitimi verilecek. Ardından blok tabanlı kodlama, eğitim robotlarıyla kodlama, basit devreler ve sensörler ile 3D tasarım dersleri gerçekleştirilecek. Katılımcılar, edindikleri temel bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştirme fırsatı bulacak.

Robotik kodlama kursuyla çocukların teknoloji okuryazarlığının geliştirilmesi, üretken ve analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi ve geleceğin teknoloji odaklı mesleklerine yönelik temel kazanımlar edinmeleri amaçlanıyor.

Kursa katılmak isteyenler, Muratpaşa Belediyesi'nin 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.