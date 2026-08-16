Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle ilkokula başlayacak öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği veriyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Her çocuğumuzun eşit şartlarda eğitim hayatına başlaması en büyük önceliğimiz' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle ilkokula başlayacak öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği veriyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Her çocuğumuzun eşit şartlarda eğitim hayatına başlaması en büyük önceliğimiz' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrencilerin okula başlangıç heyecanına ortak olmak adına yeni eğitim-öğretim yılında ilkokula adım atacak minik öğrencilere yönelik kırtasiye ve çanta desteği sağlayacak.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek proje kapsamında; ilkokula başlayacak çocuklar için özel olarak hazırlanan setlerde; çanta, kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, kuru boya, pastel boya, kalem, silgi, kalemtıraş, kırmızı kalem ve güzel yazı defteri yer alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu destekle hem öğrencilerin okul heyecanını paylaşmayı hem de ailelerin omuzlarındaki eğitim masraflarını hafifletmeyi hedefliyor.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'YARINLARIMIZA UMUT TOHUMLARI EKİYORUZ'



Eğitim desteklerinin önemine vurgu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların eğitim yolculuğuna umut ve sevgiyle başlamaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Başkan Çavuşoğlu, 'Her çocuğumuzun eşit şartlarda eğitim hayatına başlaması en büyük önceliğimiz. Bu desteğimizle, yalnızca minik yavrularımızın ilk gün heyecanına ortak olmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerimizin eğitim masraflarını hafifleterek ekonomik anlamda da yanlarında oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde, ihtiyaç duyan her kardeşimizin elinden tutmak ve onları güçlü bir geleceğe taşımak var. Çocuklarımızın attığı her adım, ülkemizin yarınlarına atılmış bir umut tohumudur. Bizler de o umutların filizlenmesi için her zaman yanlarında olacağız' dedi.