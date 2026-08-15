Efes Selçuk Belediyesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde sosyal desteğe ihtiyaç duyan ilk ve ortaokul öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Kırtasiye Kartı uygulamasını hayata geçiriyor.

İZMİR (İGFA) - Çocukların eğitim yaşamına eşit koşullarda başlayabilmelerine katkı sunmayı amaçlayan uygulama kapsamında başvurular 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 18 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Kırtasiye Kartı, yalnızca öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak; aynı zamanda Efes Selçuk'ta faaliyet gösteren yerel kırtasiyelerde kullanılacağı için kent esnafına da ekonomik katkı sağlayacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen uygulama sayesinde hem ailelerin eğitim harcamalarının hafifletilmesi hem de yerel ekonominin desteklenmesi hedefleniyor. Böylece öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemeleriyle hazırlanırken, alışverişlerini kent esnafından yaparak yerel dayanışmaya da katkı sunacak.

BAŞVURULAR SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Kırtasiye Kartı desteğinden yararlanmak isteyen ailelerin başvurularını Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrenci belgesi ile anne ve babaya ait nüfus cüzdanı fotokopilerinin teslim edilmesi isteniyor. Başvurular 18 Eylül 2026 tarihine kadar kabul edilecek.