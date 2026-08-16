LGS ve YKS tercih dönemlerinde adayların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de KPSS'ye hazırlanan adaylar için 5 farklı branşta Genel Tekrar Programı düzenliyor. 23-31 Ağustos tarihleri arasında AKM'de gerçekleştirilecek programa başvurular 17-23 Ağustos tarihleri arasında sakarya.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

SAKARYA (İGFA) - LGS ve YKS tercih dönemlerinde adaylara yönelik tercih danışmanlığı desteği sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de KPSS'ye hazırlanan adaylar için sınav öncesi önemli bir destek programını hayata geçiriyor. KPSS Genel Tekrar Programı ile adaylar, 5 farklı branşta uzman eğitmenlerle bir araya gelerek sınav öncesi bilgilerini tazeleme fırsatı bulacak.

KAYITLAR 17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

KPSS adaylarının sınav öncesi önemli konu başlıklarını yeniden gözden geçireceği programın kayıtları 17-23 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Programa katılmak isteyenler başvurularını sakarya.bel.tr üzerinden yapabilecek.

KPSS Genel Tekrar Programı, 23-31 Ağustos tarihleri arasında 09.30-17.30 saatlerinde AKM Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Program kapsamında 23 Ağustos'ta Murat Ersoy ile Coğrafya, 27 Ağustos'ta Ahmet Ayaz ile Türkçe, 28 Ağustos'ta Özkan Gökçe ile Matematik, 29-30 Ağustos'ta Aylin Temiz ile Tarih ve 31 Ağustos'ta İbrahim Öz ile Vatandaşlık dersleri işlenecek.