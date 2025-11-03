Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Valiliği iş birliğinde bu yıl 11.'si düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 'Bir Kitap Bin Umut' temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı. 9 Kasım'a kadar sürecek olan fuar, her yaştan okuyucunun ilgisiyle dolup taşıyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da 31 Ekim'de kapılarını açan Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na 320 yayınevi ve 340 yazar katılırken, imza günleri, söyleşiler, okul-yazar buluşmaları, STK buluşmaları ve çeşitli kültürel etkinliklerle her gün yoğun bir program gerçekleştiriliyor.

Fuar, yalnızca kitaplarla değil; müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve bilgi yarışmalarıyla da ziyaretçilerine kültür dolu anlar yaşatıyor.

Bugüne kadar Nazan Tarım, Gürkan Danık, Engin Turgut, Şeref Yılmaz, Muzaffer Doğan, Fatih Buhara Benzek, Şeyda Bozkurt, Fatih Duman, Ahmet Turgut, Tarık Tufan, Kemal Öztürk, Turan Kışlakçı, Mustafa Ekici, Nilüfer Zontul Aktaş ve Behçet Gülenay gibi çok sayıda yazar ve şair, okuyucularıyla bir araya geldi. Fuar kapsamında gerçekleştirilen Sedat Anar ve Damla Gürkan Anar konseri, katılımcılardan büyük ilgi görürken, çocuklara özel tiyatro ve akrobasi gösterileri de minik ziyaretçilerin yüzünü güldürdü.

Cambaz Mithat'ın gösterisi izleyicileri büyülerken, bilgiye dayalı yarışmalarda da katılımcılar arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 9 Kasım'a kadar her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında OrduzuPınarbaşı Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.