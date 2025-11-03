Bunlar da ilginizi çekebilir

50'ye yakın alanda toplamda 300'ün üzerinde pozisyon iş arayanlar ile buluşacak.

İBB Ataşehir Bölgesel İstihdam Ofisi ve Ataşehir Belediyesi iş birliği 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.00-16.00 arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe özel sektörde faaliyet gösteren 25 farklı firma katılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 33 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi'nin Kariyer Fuarları devam ediyor. Etkinlik, 5 Kasım Çarşamba günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

