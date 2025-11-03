İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi'nin Kariyer Fuarları devam ediyor. Etkinlik, 5 Kasım Çarşamba günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
İSTANBUL (İGFA) - Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 33 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.
İstanbul'u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin yeni durağı Ataşehir olacak.
İBB Ataşehir Bölgesel İstihdam Ofisi ve Ataşehir Belediyesi iş birliği 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.00-16.00 arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe özel sektörde faaliyet gösteren 25 farklı firma katılacak.
50'ye yakın alanda toplamda 300'ün üzerinde pozisyon iş arayanlar ile buluşacak.