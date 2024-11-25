Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ve kırsak kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - 24 Kasım 2024 tarihinde (dün) akşamüstü başlayan yoğun kar nedeniyle Malatya’da 719 mahallenin 342’sinde yollar ulaşıma kapanmıştı.

25 Kasım 2024 Pazartesi günü(bugün) saat 17.00 itibariyle Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmaları sonucunda 184 mahallemize ait 3 bin 852 kilometrelik kapalı yol ulaşıma açıldı. Mahalle yollarını ulaşıma açan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 269 araç ve 1046 personel ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Malatya’yı etkisi altına alan kar yağışına karşı çeşitli önlemler alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için geceli gündüzlü çalışmalar yapıyor. Özellikle ilçelerde ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar yağışlarında vatandaşların mağdur olmamaları için ekipler 7/24 çalışmaları sürdürüyor.

Malatya genelinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi son 24 saatte kapanan 342 mahalle yolundan 184 mahalle yolunu ulaşıma açtı. 158 mahallemizde ise yol açma çalışmaları hızla devam ediyor.Açılan yolların tipiden dolayı tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok defa yol açma çalışması yapan ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca kar küreme, yol açma çalışmalarının yanında tuzlama çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı yüksek kesimlerde çığ ve toprak kayması gibi riski olan bölgelerde de önlemlerini artırdı.

Öte yandan Malatya Merkezde de çalışmalarına da devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana caddeler ile kaldırımlarda gerekli çalışmaları yaparak vatandaşların yararlanacağı hale getirdi. Gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda vatandaşlar ve sürücüler için tehlike arz eden ağaçları budarken, kar yağışından dolayı kırılan ağaç dallarını da temizledi.