Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'ndaki (Dikimevi-Natoyolu Uzatma Hattı) çalışmaları yerinde inceledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımı devam eden 7,46 kilometre uzunluğundaki 8 istasyondan oluşan Mamak Metrosu (Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi) şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yavaş'a ziyareti sırasında ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ABB bürokratları eşlik etti.

5 İSTASYONDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başkan Yavaş'a çalışmalar hakkında bilgi veren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ Proje Müdürü Arif Volkan İçöz, planlanan 8 istasyonun 5'inde yapım çalışmalarının fiilen devam ettiğini bildirdi. İçöz, 16 Temmuz 2025 tarihinde başlayan çalışmaları 14 Ocak 2029 tarihinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Yavaş, bilgilendirmenin ardından basın mensuplarıyla birlikte çalışmaların sürdüğü istasyonları gezdi.

YAVAŞ YENİ METRO HATLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Basın mensuplarının 'Metro ne zaman bitecek?' sorusuna Yavaş, 'Seçimden önceye çekeriz inşallah' yanıtını verdi.

Yavaş, ABB tarafından yapımı planlanan diğer metro hatları hakkında bilgi vererek, 'Yatırım programına alınan Koru-Yaşamkent ve Koru- Bağlıca hatlarımız var. İhale hazırlıkları hemen hemen bitti, yakında ihalesini yapacağız' dedi.