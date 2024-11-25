Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van’da kültürel ve eğitsel altyapıyı güçlendirmeye yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından son iki ayda Van’da 10 yeni kütüphanenin halkın hizmetine sunulduğunu paylaştı. Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu’nun katılımlarıyla Gevaş, Bahçesaray, Çatak ve Gürpınar İlçe Halk Kütüphanelerimizin yanı sıra Çaldıran, Erciş ve Muradiye ilçelerinde bebek ve çocuk kütüphaneleri halkın kullanımına sunuldu. Bu açılışlarla birlikte, Eylül ayında hizmete giren İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve Tuşba İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte Van’da son iki ayda açılan kütüphane sayısı 10’a ulaştı.

Hizmete açılan kütüphanelerle ilgili konuşan Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu, "Son açtığımız 7 kütüphane, toplamda 197 bin kitaplık koleksiyon, çalışma salonları, bebek ve çocuk bölümleri, etkinlik alanları ve atölyeleriyle her yaştan kullanıcıya hizmet sunuyor. Van Valiliğimizin destekleriyle hayata geçirilen bu modern kütüphaneleri keşfetmek için herkesi bekliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/TCKulturTurizm/status/1861029576958234791