Türkiye genelindeki kapsamlı gönüllü ağıyla hayat kurtaran faaliyetlere öncülük eden AKUT Arama Kurtarma Derneği, akreditasyon sürecine hazırlık kapsamında iki bölgede eş zamanlı olarak 'Doğada Arama ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirdi.

BİLECİK (İGFA) - Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Bilecik ve Manisa'da toplam 110 gönüllüyle eş zamanlı tatbikat gerçekleştirdi. Manisa Spil Dağı'ndaki senaryo, gerçek kayıp ihbarına dönüşerek operasyona evrildi ve mahsur kalan iki kişi 20 dakikada kurtarıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Sofular Yaylası ile Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkında eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatlarda toplam 110 gönüllünün görev aldı. Ekipler; arama-kurtarma, lojistik ve tatbikat kontrol birimlerinde aktif rol aldı. AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Erdem, tatbikat bölgelerinin seçilmesinde ulaşım süresi, arazi yapısı ve operasyonel ihtiyaçların belirleyici olduğunu söyledi. Erdem, Bozüyük Sofular Yaylası'nın engebeli yapısı ve zayıf iletişim altyapısıyla gerçek operasyon koşullarını yansıttığını, Spil Dağı'nın ise yoğun ziyaretçi alan yapısı nedeniyle olası kayıp vakalarına hazırlık açısından tercih edildiğini belirtti.

Oduncu Yolu üzerinden Bayraktepe'ye tırmanan iki kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine senaryo gerçek operasyona dönüştü.

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden AKUT'a bildirilmesiyle bölgede hazır bulunan 54 kişilik ekip, Jandarma ve milli park görevlileriyle koordineli şekilde arama çalışması başlattı. Drone ve dijital haritalama desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda iki kişi yaklaşık 20 dakika içinde sağlıklı şekilde bulunarak kurtarıldı.

DİJİTAL SİSTEMLER SAHADA TEST EDİLDİ

AKUT, tatbikatlarda iz takibi, bölge sınırlandırma, arama yöntemleri ve çoklu ekip koordinasyonu gibi kritik başlıkları uygulamalı olarak test etti. Ayrıca dijital haritalama sistemi ve insansız hava araçlarının (İHA) operasyonlara entegrasyonu gerçek arazi koşullarında değerlendirildi. Furkan Erdem, tatbikatların temel amacının gerçek operasyonlar öncesinde eksiklikleri tespit etmek olduğunu belirterek, 'Bu tatbikatta da geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi ve raporlanarak iyileştirme sürecine alınacak' dedi.

Tatbikatta ayrıca ipli kurtarma, medikal müdahale, kazazede senaryoları ve operasyon yönetimi gibi doğada arama kurtarma faaliyetlerinin tüm temel bileşenleri uygulandı.