Artvin Valisi Turan Ergün, merhum Kore Gazisi Lütfü Topal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hopa'daki taziye çadırında gerçekleşen ziyarette Vali Ergün'e Hopa Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü eşlik etti. Ziyaret dua ile sona erdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kore Gazisi Lütfü Topal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hopa'daki taziye çadırında gerçekleşen ziyarette Vali Ergün'e Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Cavit eşlik etti.

Merhum gazinin ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Ergün, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından taziye ziyareti sona erdi.