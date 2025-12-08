Hz. Mevlana'nın 752. vuslat yıldönümü kapsamında düzenlenen anma programlarına katılmak üzere hem yurt içinden hem de yurt dışından Konya'ya gelen misafirler her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlana Müzesi'nin ardından Selçuklu'nun öne çıkan turizm destinasyonlarına yöneldi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu'nun sembol mekanları olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Aya Elenia, Zaman Müzesi ve Sille Müzesi en çok ilgi gören noktalar arasında yer alarak ilk günden 10 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Vuslat törenlerinin manevi atmosferini yaşayan misafirler, Selçuklu vizyonunun yansıtıldığı kültürel ve turistik mekanlardan memnuniyetle ayrıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'TÜM MİSAFİRLERİMİZİ SELÇUKLU'YU KEŞFETMEYE BEKLİYORUZ'

Selçuklu'nun sembol mekanlarına olan yoğun ilgi sebebiyle tüm ziyaretçilere teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: ' Şeb-i Arus programları için Konyamıza gelen tüm misafirlerimizi Selçuklumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Selçuklu'nun kültürel mirasını ve turizm değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tropikal Kelebek Bahçemizden Sillemize, müzelerimizden tarihi yapılarımıza kadar ilçemizin her köşesi büyük ilgi görüyor. İlk günden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi misafir ettik. Tüm misafirlerimizi bu güzellikleri keşfetmeye, Selçuklu'nun huzur veren atmosferini yaşamaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.