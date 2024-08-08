Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde bulunmak üzere Malatya merkez ve ilçelerinde ‘fiyat etiketi, gramaj, irsaliye karşılaştırması, son kullanma tarihi ve haksız fiyat artışı’ denetimleri aralıksız devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri fiyat etiketi, gramaj, irsaliye karşılaştırması, son kullanma tarihi ve haksız fiyat artışı denetimlerini düzenli olarak yaparak, tüketicilerin korunması ve piyasanın dengede kalması için gayret ve çaba sergiliyor. Denetimlerin sık sık ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi, işletmelerin fiyatlandırma politikalarında ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde daha dikkatli ve şeffaf olmalarını sağlarken, ayrıca tüketicilerin de alışverişlerinde güvenle hareket etmelerini destekliyor.

DENETİMLER TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü’nün birlikte marketlerde gerçekleştirdiği fiyat denetimleri, vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla satışa sunulan ürünlerin gramaj, fiyat, irsaliye karşılaştırması, son kullanma tarihi ve diğer yasal düzenlemelere uygunluk durumları titizlikle inceleniyor. Denetim ekipleri, alışveriş sepetlerine farklı ürünler ekleyerek, kasaya yöneliyor ve etiket fiyatları ile kasada ödenen fiyatları karşılaştırıyor. Bu sayede, etiketlerde belirtilen fiyatların kasada uygulanıp uygulanmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca, fiyat etiketi olmayan ürünlerin de incelendiği denetimlerde, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmalarını engelleyecek her türlü eksiklik ve yanlışlık tespit edilmeye çalışılıyor.

Özellikle hızlı tüketim mallarında ve gıda ürünlerinde son kullanma tarihine dikkat edilerek, tüketicilerin sağlık açısından tehlikeli olabilecek ürünleri satın almalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

USULSÜZLÜK VE YANLIŞLIKLAR TUTANAK ALTINA ALINIYOR

Denetimlerde karşılaşılan usulsüzlükler ve yanlışlıklar tutanak altına alınarak, gerekli yasal işlemler başlatılıyor. Bu süreçte, hem market işletmecilerine hem de tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Market işletmecilerine, yasalara uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatılırken, tüketicilere ise haklarını korumak için dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri gerektiği uyarısında bulunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri vatandaşların haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek, marketlerde haksız uygulamaların önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri adına denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirttiler.