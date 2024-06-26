Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü depremden dolayı hasar gören altyapıyı yenilemek ve deprem konutlarının altyapısını inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün DSİ ile ortak yürüttüğü içmesuyu isale hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Er, Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcayarak projeler hazırlayıp, hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirterek, "İçmesuyu isale hattı çalışmalarımızın 1. Kısmı kapsamında; depremde zarar gören Kaptaj çıkış hattımızı yenileyerek 1.600 mm çapındaki borular ile 9 bin metrelik isale hattı inşa ediyor, 20 bin tonluk Konak Su Deposu’na bağlantı çalışmaları yapıyoruz. İçmesuyu isale hattı çalışmalarımızın 2. Kısmı için de planlamalarımızı tamamladık" dedi.

Proje kapsamında; depremden sonra hasar gören hattın onarım ve yenilenmesi için 26 bin metre uzunluğunda içmesuyu hattı çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Er, "1 adet 5 bin ton ve 1 adet 10 bin tonluk içmesuyu deposu yapılarak depolar arası bağlantı sağlanacak. Ayrıca 6 Şubat depremi ardından inşa edilen İkizce yeni yerleşim alanının içme suyu isale hattı yapımı kapsamında; 15 bin 500 metre uzunluğunda içmesuyu hattı ve 1 adet 5 bin tonluk içmesuyu deposu yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra inşallah uzun yıllar Malatya’mızın bu konuda altyapıya dair bir ihtiyacı kalmamış olacak. Vatandaşlarımızın refah içinde yaşayacağı bir Malatya inşa etmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.“ diye konuştu.