Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ise yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheli 16 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 16 organizatör şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araç ele geçirildi. 870 göçmen şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 16 organizatör şahıs ve 870 göçmen yakalarken, kaçakçılara ait 13 araç da ele geçirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir ay içerisinde aralıksız çalışmalar yürüttü.