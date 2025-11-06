Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, okul ziyaretleri kapsamında Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle bir araya geldi. Başkan Er, Malatya'nın eğitimde her alanda aktif rol alacağını vurguladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, okul ziyaretleri programı kapsamında Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır de yer aldı. Başkan Er, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerin taleplerini dinledi ve eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ziyareti değerlendirirken, 'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ile birlikte her hafta okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler geleneksel hale geldi. Başkanımızın maarif camiasına verdiği destekler büyük. Çocukları çok seviyor' dedi. Başkan Sami Er ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, okulları düzenli olarak takip ettiklerini ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, 'Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte haftada birkaç gün okullarımızı ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizle ve öğretmenlerle bir araya geliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımıza gerekli her şeyi yapıyor. Biz de eksikleri tespit edip, öğretmenlerimizin taleplerini yerine getiriyoruz.' dedi.

Ziyaret sırasında öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Er, 3. sınıf öğrencisi Gülce Tagay'ın 'Malatya'daki inşaatlar ne zaman bitecek?' sorusuna, 'Bu sene inşaatların yüzde 80'i tamamlanacak. 2026 Mayıs ayında büyük projeler bitmiş olacak. Ufak tefek işler kalabilir ama genel olarak her şey tamamlanacak' dedi.

Ayrıca sınıf başkanı Ece Sayar'ın '23 Nisan'da bir günlüğüne başkanlık koltuğuna oturabilir miyim?' sorusuna da Başkan Er, gülerek, 'Tabii ki olur, başkanlığa alışmış ve temelleri atmışsın' yanıtını verdi. Ziyaret sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Er, Malatya'da eğitim, kültür ve sosyal alanda yaptıkları çalışmalarını ise şöyle anlattı:

'Üniversite ve liseye hazırlık kursları veriyoruz. Semt konaklarımız ve Kernek Külliyemizde ücretsiz kurslarımız var, ayrıca dijital dershanemizle bu yıl 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Malatya'yı 'kütüphaneler şehri' yapıyoruz; bölgenin en büyük kütüphanesi 7/24 açık olacak ve ücretsiz ikramlarla hizmet verecek. Bunun yanında spor alanlarına da önem veriyoruz. Şu anda 4 büyük spor kompleksi yükseliyor, birçok butik spor alanı inşa ediyoruz. Malatya'nın eğitimde, kültürde ve sporda her alanda güçlü bir şehir olmasını istiyoruz.'