2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın tarihi açıklandı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.



8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.



2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.