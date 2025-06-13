Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı Dilek Mahallesi’nde yürütülen kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

MALATYA (İGFA) - Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Sami Er: “Şehrimizde depremin yaralarını sarmak için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Üstyapı ile ilgili çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor ve yılsonu itibariyle büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Bununla birlikte altyapı konusunda da ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Toplamda 15 milyar liralık yatırım planımız var. Bunun 5 milyar liralık kısmını 2024 yılında hayata geçirdik. 2025 yılı yatırım programımız kapsamında da 4.4 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Er: “Kanalizasyon Hattı Yenileniyor”

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde şehir genelinde 92 ayrı şantiyede çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Sami Er: Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yapılacak olan kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında; Dilek, Yakınca, Bostanbaşı, Gündüzbey ve Mullakasım Mahallesi’nde toplam 39.496 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 1 adet atıksu pompa istasyonu inşa edilecek. Bu çalışmanın yaklaşık 17 kilometrelik kısmı Dilek Mahallesi’nde inşa edilecek. ” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Er: “İçme Suyu Çalışmaları Gerçekleştirilecek”

İçme suyu alanında da önemli yatırımların sürdüğünü belirten Başkan Sami Er: “400 milyon liralık içme suyu ihalesi yaptık. Bunun 200 milyon liralık bölümü Dilek Mahallesi’ne yapılacak ve yaklaşık 80 kilometrelik bir içme suyu hattı oluşturulacak. Ayrıca Yeni Adliye Binası yanına 5.000 ton kapasiteli bir su deposu ve 10 kilometre uzunluğunda bir isale hattı inşa ederek bağlantı sağlayacağız.” dedi.

Malatya’nın her köşesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Başkan Sami Er, “Malatyamıza hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.