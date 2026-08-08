Kayseri Melikgazi'ye modern bir görünüm ve sosyal hayata konfor sağlayan kentsel dönüşüm projelerine yenilerini ekleyerek yoluna devam eden Melikgazi Belediyesi, 11 farklı bölgede nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - İlçenin yaşam kalitesini artıran; dayanıklı ve konforlu yaşam alanları kazandırmak amacıyla yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmalarıyla rekor kırdıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları'nı yerinde inceledi.

Yıldırım Beyazıt'ta tamamlanan 2. Etap projelerinin ardından başlayan park, bahçe, kaldırım ve otopark düzenlemelerini sahada inceleyen Başkan Palancıoğlu, vatandaşlara önemli müjdeler verdi.

Başkan Palancıoğlu, inceleme esnasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Kentsel dönüşümde Melikgazi, bir marka olmanın ötesinde. Güven telkin eden ve vatandaşlarımızın yoğun kentsel dönüşüm talebinde bulunduğu bir belediyeyiz. 600.000 nüfuslu Melikgazi'mizde şu anda tam 11 farklı noktada kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bu süreçte yaklaşık 8.500 daire ve 650'nin üzerinde dükkan ürettik; toplamda 800.000 metrekarelik alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Son olarak Kazım Karabekir'deki 3. Etap çalışmamızı onayladık ve yaklaşık 1.250 hak sahibiyle 15 gün içerisinde imzaları atmaya başlıyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, hakikaten Melikgazi Belediyesi'nin en başarılı yürüttüğü alanlardan biri.'

Üçüncü Etap İçin Start Verilecek

Ağustos ayının sonunda hak sahipleri için kura çekiminin yapılacağını belirten Başkan Palancıoğlu, 3. Etap müjdesini de vererek sözlerini şöyle tamamladı: 'Yıldırım Beyazıt'ta 2. Etap'ı şu anda bitirdik, çevre ve park düzenleme çalışmaları başladı. Ağustos sonuna doğru kuraları çekmeyi planlıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada ikamet edecek kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık ve huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Hakikaten yeşil alanıyla, otoparkıyla, okuluyla ve yollarıyla örnek bir proje oldu. Üçüncü etap çalışmamızı da burada başlatmak istiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.'