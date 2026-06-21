Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programa, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 genç Müslüman kadın katılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında 'ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' 22-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Programa, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 farklı ülkeden alanında başarı göstermiş veya liderlik potansiyeline sahip 18-30 yaş arasındaki 31 genç Müslüman kadın katılacak.

Program, İslam dünyasının farklı coğrafyalarından genç kadınları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi, ortak meseleler etrafında fikir alışverişini teşvik etmeyi ve geleceğin kadın liderleri arasında sürdürülebilir dayanışma ağları kurulmasını amaçlıyor.

ULUSLARARASI LİDERLİK PROGRAMI

ALLY for Future, İİT Kadından Sorumlu 6. Bakanlar Konferansı Dönem Başkanlığı çerçevesinde, İİT Kadın Danışma Konseyinin katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde hayata geçirilen uluslararası bir liderlik eğitim programı olarak öne çıkıyor.

İlki 2017, ikincisi ise 2019 yılında gerçekleştirilen program, farklı ülkelerden gelen genç kadınlar arasında mesleki ve entelektüel dayanışma ağlarının güçlendirilmesine katkı sunarken, katılımcıların tecrübe paylaşımı, ortak çalışma kültürü ve uluslararası iş birliği perspektifi kazanmalarına da imkân sağlıyor. Program kapsamında genç Müslüman kadınların liderlik, iletişim, diplomasi ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca katılımcıların küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin farkındalıklarının artırılması, geleceğin zorluklarına karşı daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi ve uluslararası politika odaklı platformlarda görünürlüklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Programın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İİT Sosyal İşler Direktörü Dr. Abdul Falilat Ajoke'nin hitaplarıyla gerçekleştirilecek.

Açılış programında ayrıca, ALLY for Future Kurucusu, İİT Kadın Danışma Konseyinin ilk Başkanı ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, 'Fark Yaratan Kadınlar: İnsan Hakları Mücadelesinde Liderlik Örnekleri' başlıklı konuşmasıyla katılımcılarla buluşacak.

Programa kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçiler ve milletvekilleri de katılım sağlayacak.

Katılımcılar program kapsamında TBMM'ni ziyaret ederek Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ile bir araya gelecek.

Heyet ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan tarafından kabul edilecek.

'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonuna katkı sağlayacak

Programın üçüncü gününde gerçekleştirilecek 'ALLY Kapanışı: Ortak Vizyon ve Liderlik Çağrısı' oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile önceki dönem ALLY mezunları ve 2026 dönemi katılımcıları bir araya gelecek.

Oturumda mezunlar liderlik yolculuklarına ilişkin deneyimlerini paylaşırken, kuşaklar arası bilgi ve tecrübe aktarımının güçlendirilmesi, ALLY mezun ağının geliştirilmesi ve uluslararası dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program, katılımcılara sertifikalarının takdim edileceği törenin ardından gerçekleştirilecek kültürel ve sosyal etkinliklerle sona erecek.