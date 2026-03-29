Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından düzenlenen 'Malatya 2030: Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Ortak Akıl' çalıştayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ve geleceğe güçlü bir vizyonla hazırlandığını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hızlı, pratik ve sonuç odaklı bir anlayışla, diğer bakanlıkların destekleri, kamu kurumlarının birlikte uyum içinde çalışan devlet yapısı ve sinerjiyle şehrin yeniden ayağa kalktığını dile getiren Başkan Er, sadece depremin yaralarını sarmakla kalmadıklarını önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve yeni dönemde de önemli projelerinin olduğunu belirtti.

'ŞEHRİMİZİN BUGÜNÜN ACİL SORUNLARINI ÇÖZERKEN GELECEĞİNİ DE PLANLADIK'

Depremi bir fırsata çevirerek, geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerine dikkati çeken Başkan Er, şunları kaydetti; 'Daha dirençli, güvenli, yaşanabilir, modern; aynı zamanda daha yeşil ve dijital bir şehir kuruyoruz. Sahada sürekli vatandaşlarımızla beraberiz. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde, 'Malatya yeniden ayağa kalkabilecek mi?' kaygısı vardı. İnsanlarımızın içinde ciddi bir endişe taşıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada o endişenin yerini umut aldı. Biz, bir yandan bugünün acil sorunlarını çözmeye çalışırken diğer yandan da şehrimizin geleceğini planladık. Yaptığımız tüm işleri, gelecekte hayata geçireceğimiz projelerle uyumlu ve entegre olacak şekilde kurguladık. Yani günü kurtaran değil, yarını da inşa eden bir anlayışla hareket ettik.'

'ULAŞIMLA İLGİLİ SORUNLARI ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Malatya için 'Güçlü bir gelecek' hedefiyle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ulaşım altyapısına yönelik projeleri anlattı.

Başkan Er, Kuzey Çevre Yolu'nun yıl sonunda tamamlanacağını, Hatunsuyu, Yaka ve Dilek bağlantılarının başlatıldığını, Kuzey ve Güney Kuşak yollarında ikinci etapların devreye alındığını söyledi. Şehrin en önemli sorunlarından biri olan mevcut viyadüğe ek olarak 3,5 milyar liralık ikinci viyadük projesinin başlatıldığını ve 2026-2027'de tamamlanacağını açıkladı.

Vatandaşların mağdur olmaması için İkizce'den Adıyaman yoluna bağlanan yeni güzergâhın sonbahara kadar bitirileceğini belirten Er, hızlı tren projesinin Narlı hattında ilerlediğini, Sivas hattı entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Şehir içi yolların genişletildiğini, Kışla Caddesi ve ana arterlerin 30 metreye çıkarılarak prestij yollar haline getirileceğini, bu yolların ortasında raylı sistemin hayata geçirileceğini vurguladı.

'ALTYAPIYA 35 MİLYAR LİRALIK DEV BİR YATIRIM YAPIYORUZ'

Başkan Sami Er, Malatya'da çevre ve altyapı yatırımlarına dikkat çekerek, atık suların artık arıtılarak sulamada kullanıldığını ve suyun ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Şehrin altyapısına 35 milyar liralık yatırım yapıldığını, asbest boruların değiştirildiğini ve sistemin tamamen dijital yönetileceğini belirtti.

Malatya'nın akıllı, yeşil ve dirençli bir şehir olacağını vurgulayan Er, Battalgazi Fırat Havzası'ndan 3,5 milyar liralık yatırımla yeni su kaynağı oluşturduklarını, Eskimalatya'daki arıtma tesisini yeniden faal hale getirdiklerini ve İkizce'de bölgenin en büyük biyolojik arıtma tesisinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Sanayi bölgelerinde de atık suların arıtıldığını belirten Er, 'Artık Malatya'da hiçbir atık su doğaya bırakılmayacak' dedi.

'KAPIKAYA'DA YENİ BİR AYRIŞTIRMA TESİSİ KURUYORUZ'

Kapıkaya'da 600 milyon liralık ayrıştırma tesisi kurulduğunu, deprem enkazlarının geri dönüşümü için 10 milyon Euro'luk hibe ile tesis inşa edildiğini belirten Er, 'Hedefimiz daha yeşil, daha temiz, daha akıllı bir Malatya' dedi.

'DAHA DÜZENLİ VE PLANLI BİR YAPI KURUYORUZ'

Sanayi alanında kümelenme modeliyle düzenli yapı kurduklarını, tarım ve turizmi yeniden şekillendirdiklerini ifade eden Er, 'Nemrut, Arslantepe ve Levent Vadisi gibi hazinelerimizi hak ettiği yere getireceğiz' dedi.