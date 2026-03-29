KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımları arasında öne çıkan ve Avrupa'nın en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi, uluslararası medyanın gündemine taşındı.

Kasım 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne damga vuracak olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi, bu kez uluslararası gazetecilere anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından COP31 yolunda düzenlenen 'Çevre ve İklim Medya Programı' kapsamında Kocaeli'ye gelen gazeteciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ndan projenin detaylarını öğrenme fırsatı buldu.

'5 YILI DEĞİL, GELECEĞİ DÜŞÜNDÜK'

Başkan Büyükakın, çevre yatırımlarının kısa vadeli politik bakış açısıyla değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Büyükakın, 'Politika yapmanın kısa vadeli bir yanı var. Politikacılar, 5 yıl seçildiği için genellikle bu süreçte netice alacakları işler yapmaya odaklıdırlar. Ama odak noktanız çevre olduğunda neredeyse hiçbir konuda 5 yılda sonuç almak mümkün değildir' dedi. İklim krizinin küresel bir mesele olduğuna dikkat çeken Büyükakın, pandemi örneği üzerinden şu ifadeleri kullandı: 'Tek başınıza sizin maske takmanız pandemiyi engellemedi. Diğerleri de maske takmazsa pandemi yayılmaya devam ediyor. İklim krizi de böyle bir şey. Birlikte hareket etmek gerekiyor.'

Çevre yatırımlarının ekonomik ve siyasi açıdan zorlu bir tercih olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, ayrılan bütçeye dikkat çekerek, 'Mesela Dip Çamuru Temizliği için 150 milyon dolar gibi dev bir bütçe kullanılıyor. Böyle bir bütçeyi popülizm için kullanabilirdik. Dezavantajlı kesimlere büyük kaynaklar ayırabilir, bunu çok güzel bir politika ambalajı içinde sunabilirdik. Bu politik olarak da doğru olurdu. Ancak biz tercihimizi çevreden yana kullandık. Dolayısıyla 150 milyon doları denizi temizlemeye harcamak yerine başka alanlara yönlendirmek politik olarak daha rasyonel olurdu. İşte büyük açık burada oluşuyor' ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın konuşmasında medya ve sivil toplumun rolüne de vurgu yaparak şunları söyledi: 'Siz, dördüncü kuvvetsiniz. Kamusal farkındalık yaratmak ve politik karar alma süreçlerini buna zorlamak için medya ve sivil toplumdan başka elimizde araç yok. Çevre projelerinin sürdürülebilir olması için kamuoyu desteği şart. Siyasetçiler kendilerine oy getirecek şeyleri yaptıklarına göre, çevresel projelerin de kamuoyunda itibar görmesi gerekiyor.'

'ZOR OLANI YAPIYORUZ'

Marmara Denizi çevresindeki çok aktörlü yapıya dikkat çeken Büyükakın, kolay olan yerine doğru olanı tercih ettiklerini şu sözlerle anlattı: 'Ben çok rahatlıkla 'Onlar kirletiyor, ben temizlemeyeyim' diyebilirim. Bu politik olarak sürdürülebilir bir söylem olur. Ama biz zor olanı yapıyoruz. Proje bütçesini üçte bir Cumhurbaşkanlığı, üçte bir Çevre Bakanlığı, üçte bir de Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor' dedi. 2022'de yaşanan müsilaj krizine de değinen Büyükakın, 'İnsanların görmediği, dolayısıyla oy vermek için bir sebep bulmadığı bir şeyi görünür kılmak istiyoruz' dedi. Programın sonunda Başkan Büyükakın, uluslararası gazetecilerin sorularını yanıtladı.